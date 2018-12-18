Governo paga nesta terça-feira R$ 500 milhões em 13º para servidores

O Governo do Estado injeta mais de R$ 500 milhões na economia nesta terça-feira (18) com o pagamento do décimo terceiro salário dos servidores estaduais. Com o depósito do benefício, o Estado soma R$ 1 bilhão em pagamentos para o funcionalismo público só no mês de dezembro.

O governador Reinaldo Azambuja destaca que “vamos terminar o mandato cumprindo religiosamente com os pagamentos dos servidores”. Ele ainda acrescenta que o resultado foi possível mesmo em tempos de crise, com salários dos funcionários atrasados ou sendo pagos de forma parcelada em outros estados, graças ao trabalho de toda equipe. “Mesmo em anos difíceis da economia conseguimos pagar em dia”, frisa.