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Governo paga nesta terça-feira R$ 500 milhões em 13º para servidores

Os comerciantes comemoraram o anúncio do calendário de pagamentos

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/12/2018 às 09:56

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O Governo do Estado injeta mais de R$ 500 milhões na economia nesta terça-feira (18) com o pagamento do décimo terceiro salário dos servidores estaduais. Com o depósito do benefício, o Estado soma R$ 1 bilhão em pagamentos para o funcionalismo público só no mês de dezembro.   

O governador Reinaldo Azambuja destaca que “vamos terminar o mandato cumprindo religiosamente com os pagamentos dos servidores”. Ele ainda acrescenta que o resultado foi possível mesmo em tempos de crise, com salários dos funcionários atrasados ou sendo pagos de forma parcelada em outros estados, graças ao trabalho de toda equipe. “Mesmo em anos difíceis da economia conseguimos pagar em dia”, frisa.

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Os comerciantes comemoraram o anúncio do calendário de pagamentos, feito no início do mês pelo governador. A entrada dos salários dos servidores feita de forma programada e dentro do prazo ajuda a fomentar o comércio, com as compras de fim de ano.

“O comércio precisa demais desse dinheiro circulando. A maioria dos estados não vai pagar o décimo terceiro salário, 90% das prefeituras de Minas Gerais também não. Então, aqui é um grande alívio para os servidores e o comércio”, diz o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), João Carlos Polidoro.

No Camelódromo, os vendedores também aguardavam com ansiedade o pagamento do funcionalismo para alavancar as vendas. “As vendas disparam quando sai o 13º salário”, afirma o comerciante Eduardo Vinícius.

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