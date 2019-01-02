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Bolão a R$ 10 torna frentista e mais 9 amigos os primeiros ganhadores da Mega-Sena

Além de Costa Rica, outras duas cidades de Mato Grosso do Sul também tiveram contemplados: são elas Coxim e Corumbá, na fronteira com a Bolívia

Vanessa Ricarte

Publicado em 02/01/2019 às 11:49

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Um bolão, com cotas a R$ 10, tornou um frentista e mais nove amigos os primeiros ganhadores da Mega-Sena, em Costa Rica, a 338 km de Campo Grande. O responsável por registrar os jogos, que prefere não se identificar, disse que ele esteve na lotérica, nos dias 28 e 29 de dezembro, para registrar o bolão. Ele não foi premiado, porém, conhece os vencedores e disse que eles foram orientados a não comentar o assunto.

"Eu fiquei muito feliz com os ganhadores, eles são os primeiros da Mega-Sena em Costa Rica. Cada um investiu somente R$ 10", disse ao G1. Na lotérica, que fica na avenida José Ferreira da Costa, região central da cidade, o proprietário informou que foram registrados, entre os dias 21 a 31 de dezembro, 7.827 apostas, incluindo os bolões, totalizando R$ 91 mil.

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A reportagem entrou com o frentista, apontado como o suposto ganhador. Ele confirmou que jogou, porém negou ser o vencedor do prêmio. "Eu joguei, mas, ganhei apenas um duque. Muitas pessoas estão me ligando e mandando mensagem, mas, é um boato. É um frentista, mas, não sou eu", comentou.

Além de Costa Rica, outras duas cidades de Mato Grosso do Sul também tiveram contemplados: são elas Coxim e Corumbá, na fronteira com a Bolívia.

No caso de Coxim, que fica na região norte do estado, os vencedores seriam outros amigos que frequentam um conveniência da cidade. Ele não atendeu as ligações. Entre os jogadores, estaria um vereador do município. Ele foi questionado e não confirmou a informação, porém fez uma postagem na internet, em que agradece a Deus e recebe comentários.

Na cidade, de acordo com moradores que conversaram o G1, o boato na é que "são tantos vencedores, que ficará cerca de R$ 200 mil para cada". Já em Corumbá, a 415 km da capital sul-mato-grossense, ainda não se sabe nada sobre os vencedores e nem a lotérica onde foi feita a aposta. Alguns proprietários disseram que inclusive estão aguardando os possíveis ganhadores, para a retirada do prêmio, nesta quarta-feira (2).

Números "milionários"

O sorteio ocorreu no último dia 31 de dezembro, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 05 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33. Cada aposta ganhadora levará R$ 5,8 milhões. O valor total do prêmio foi de R$ 302,5 milhões. Ao todo, 7.688 apostadores fizeram a quina e vão levar R$ 6.644,73 cada um. Outros 303.857 apostadores que acertaram quatro números vão receber R$ 240,17 cada um.

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