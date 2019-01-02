Bolão a R$ 10 torna frentista e mais 9 amigos os primeiros ganhadores da Mega-Sena

"Eu fiquei muito feliz com os ganhadores, eles são os primeiros da Mega-Sena em Costa Rica. Cada um investiu somente R$ 10", disse ao G1. Na lotérica, que fica na avenida José Ferreira da Costa, região central da cidade, o proprietário informou que foram registrados, entre os dias 21 a 31 de dezembro, 7.827 apostas, incluindo os bolões, totalizando R$ 91 mil.

A reportagem entrou com o frentista, apontado como o suposto ganhador. Ele confirmou que jogou, porém negou ser o vencedor do prêmio. "Eu joguei, mas, ganhei apenas um duque. Muitas pessoas estão me ligando e mandando mensagem, mas, é um boato. É um frentista, mas, não sou eu", comentou.

Além de Costa Rica, outras duas cidades de Mato Grosso do Sul também tiveram contemplados: são elas Coxim e Corumbá, na fronteira com a Bolívia.

No caso de Coxim, que fica na região norte do estado, os vencedores seriam outros amigos que frequentam um conveniência da cidade. Ele não atendeu as ligações. Entre os jogadores, estaria um vereador do município. Ele foi questionado e não confirmou a informação, porém fez uma postagem na internet, em que agradece a Deus e recebe comentários.

Na cidade, de acordo com moradores que conversaram o G1, o boato na é que "são tantos vencedores, que ficará cerca de R$ 200 mil para cada". Já em Corumbá, a 415 km da capital sul-mato-grossense, ainda não se sabe nada sobre os vencedores e nem a lotérica onde foi feita a aposta. Alguns proprietários disseram que inclusive estão aguardando os possíveis ganhadores, para a retirada do prêmio, nesta quarta-feira (2).

Números "milionários"