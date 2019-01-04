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Governo anuncia depósito do pagamento de servidores estaduais

Segundo gestão, pagamento encerra ciclo de R$ 1,5 bilhão

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/01/2019 às 11:11

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O Governo de Mato Grosso do Sul depositou nesta quinta-feira (3) os salários de 75 mil servidores ativos e inativos do funcionalismo público estadual. O dinheiro estará disponível para saque já na sexta-feira (4), para aqueles que recebem pelo Banco do Brasil.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), a folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2018 soma R$ 452,8 milhões.

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Com o depósito, a administração pública encerra o ciclo de três pagamentos salariais de final de ano (novembro, dezembro e décimo terceiro). “Em 35 dias depositamos três folhas que representam R$ 1,590 bilhão”, informou o governador Reinaldo Azambuja.

“Com planejamento e organização terminamos o primeiro mandato cumprindo religiosamente com os pagamentos dos servidores”, observou o gestor.

Em todo o ano de 2018 foram pagos mais de R$ 5 bilhões em salários para o funcionalismo público estadual. O valor é referente as 12 folhas mensais de proventos e não inclui o décimo terceiro salário.

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