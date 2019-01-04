Governo anuncia depósito do pagamento de servidores estaduais

Segundo a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), a folha de pagamento referente ao mês de dezembro de 2018 soma R$ 452,8 milhões.

O Governo de Mato Grosso do Sul depositou nesta quinta-feira (3) os salários de 75 mil servidores ativos e inativos do funcionalismo público estadual. O dinheiro estará disponível para saque já na sexta-feira (4), para aqueles que recebem pelo Banco do Brasil.

Com o depósito, a administração pública encerra o ciclo de três pagamentos salariais de final de ano (novembro, dezembro e décimo terceiro). “Em 35 dias depositamos três folhas que representam R$ 1,590 bilhão”, informou o governador Reinaldo Azambuja.

“Com planejamento e organização terminamos o primeiro mandato cumprindo religiosamente com os pagamentos dos servidores”, observou o gestor.

Em todo o ano de 2018 foram pagos mais de R$ 5 bilhões em salários para o funcionalismo público estadual. O valor é referente as 12 folhas mensais de proventos e não inclui o décimo terceiro salário.