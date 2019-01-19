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Emergência

Picada por cobra, jovem espera 7 horas por atendimento no Pantanal

Ela foi levada ao hospital no avião de um empresário

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/01/2019 às 11:33

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Ana Paula Pinto da Silva de 19 anos precisou ser levada de avião para o hospital mais próximo da região de Coxim, após ser picada por uma cobra no pé direito, na fazenda em que mora no Pantanal de MS.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram sete horas de espera para receber os primeiros atendimentos.

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Segundo o socorrista Manoel Nunes, o avião que trouxe a jovem aterrizou as 18h (horário de MS) desta quinta-feira (17), no aeroporto de Coxim, região norte do estado. Ele ainda reforça que se ela fosse levada de carro, o trajeto poderia demorar até 12 horas, o que poderia complicar o estado de saúde da jovem.

De acordo com o Samu, a vítima apresentava sonolência e paralisia no local da picada. Ela ainda informou que estava realizando serviços domésticos quando foi atacada pela cobra.

Nunes acredita que a "suspeita é que seja um a jararaca, mas por conta da demora para ser atendida, a jovem não apresentava mais os sinais da picada". Ela foi encaminhada para o hospital Regional de Coxim, onde segue internada. O estado de saúde dela é estável.

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