Azambuja cobra melhor desempenho de servidores

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) disse que vai cobrar desempenho dos servidores da administração de Mato Grosso do Sul. Com a exoneração de 1,9 mil comissionados no primeiro dia útil do segundo mandato, ele afirmou que serão feitas avaliações periódicas de todos os servidores.

Conforme o estatuto dos funcionários do Governo do Estado, de 1990, a avaliação é prevista, porém, necessitava estar em lei complementar. Em 1999, o então governador José Orcírio Miranda, o Zeca do PT, sancionou uma lei que só foi regulamentada em 2017 por Reinaldo Azambuja, ainda em seu primeiro mandato.

De acordo com o advogado André Borges, a lei é constitucional e beneficia o bom servidor. “A lei atende à Constituição, que exige a aferição da produtividade dos servidores. O governo estadual segue bom caminho. Afinal, servidor deve servir o público, sempre de maneira eficiente”, destacou.

Conforme a legislação atual, o servidor que não tiver um bom desempenho em suas avaliações periódicas pode ser demitido por insuficiência de rendimento, “possibilitando-lhe o contraditório e a ampla defesa antes de qualquer medida”.



Na busca para enxugar a máquina pública, Azambuja destacou em que as exonerações devem contribuir. “Não é obrigado a reduzir 10% a 15%, não. Difícil precisar porcentual de economia, mas eu não tenho dúvida que haverá economia. Nós queremos diminuir a folha de pessoal”.



O presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), Jaime Felix, concorda com a avaliação, mas faz ressalvas. “A avaliação não é só para penalizar os servidores. Na ótica, tem que avaliar o sistema. Se for avaliar o sistema como um todo eu concordo. Se for uma que tenha só objetivo de penalizar na ponta, somos contra”, pontuou.