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Coxim

Polícia ambiental captura jararaca dentro de escola; sexta cobra em 13 dias

Quinta serpente foi capturada no último dia 10, no quintal de uma residência no perímetro urbano

Daniele Valentin

Publicado em 13/02/2019 às 14:35

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Policiais Militares Ambientais de Coxim capturaram ontem (12) à noite, uma serpente dentro de sala de aula em escola da zona rural no município. Esta é a sexta cobra capturada nos últimos 12 dias.

O diretor da escola viu o animal em uma carteira dentro de uma sala de aula e acionou a PMA. A serpente do gênero Bothrops (Jararaca), peçonhenta, foi capturada, colocada em uma caixa de contenção e, como não apresentava ferimentos, foi solta no seu habitat natural.

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Outrso casos - No dia 31, duas serpentes peçonhentas do gênero Bothrops (Jararaca), de duas espécies diferentes, uma delas conhecida como boca-de-sapo, tinham sido capturadas, quando localizadas embaixo de uma máquina de lavar na área de serviço de uma residência na cidade.

No dia 4 de fevereiro foi capturada uma serpente também do gênero Bothrops (Jararaca), e igualmente no perímetro urbano.

No dia 7 desse mês uma serpente da espécie caninana (Spilotes pullatus), foi capturada em uma chácara no perímetro urbano. O proprietário da chácara acionou a PMA, quando avistara o animal no madeiramento do telhado de sua residência.

A quinta serpente foi capturada no último dia 10, no quintal de uma residência no perímetro urbano. O animal estava em uma árvore próximo à casa do comunicante. A serpente não era peçonhenta. Todas as serpentes capturadas foram soltas no seu habitat natural.

 

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