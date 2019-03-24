Defesa Civil e SAS removem moradores em Águas do Miranda

A Coordenadoria de Defesa Civil de Bonito, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social e o apoio da Associação dos Moradores Águas do Miranda, efetuou na última quinta-feira (21) a remoção de 18 famílias do distrito Águas do Miranda e 3 do Pesqueiro do Noé, todas residentes às margens do rio Miranda.

O nível do rio continua subindo e mais famílias podem ser transferidas neste final de semana. Os desabrigados estão sendo levados inicialmente para as casas de parentes e amigos. A Coordenadoria de Defesa Civil distribuiu lonas e combustível, utilizado nas ações de remoção.