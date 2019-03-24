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Defesa Civil e SAS removem moradores em Águas do Miranda

Os trabalhos de assistência aos desabrigados no distrito contam com o apoio da Associação de Moradores Águas do Miranda

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/03/2019 às 11:02

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A Coordenadoria de Defesa Civil de Bonito, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social e o apoio da Associação dos Moradores Águas do Miranda, efetuou na última quinta-feira (21) a remoção de 18 famílias do distrito Águas do Miranda e 3 do Pesqueiro do Noé, todas residentes às margens do rio Miranda.

O nível do rio continua subindo e mais famílias podem ser transferidas neste final de semana. Os desabrigados estão sendo levados inicialmente para as casas de parentes e amigos. A Coordenadoria de Defesa Civil distribuiu lonas e combustível, utilizado nas ações de remoção.

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Nas duas últimas semanas o volume das chuvas em Bonito superou 400 milímetros, número considerado acima da média do município para o mês de março. A medição começou a ser feita em 1981.

Bonito está entre os municípios da região que se encontram em estado de alerta. Diversos outros municípios, incluindo Caracol, decretaram estado de emergência. Em Bela Vista, diversas famílias foram desalojadas.

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