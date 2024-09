Abertura de congresso explora desafios do Direito na era da IA

Divulgação

O Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo foi palco da abertura do Congresso das Carreiras Jurídicas do Mato Grosso do Sul na noite desta quinta-feira, dia 5 de setembro. Realizado pelo Tribunal de Justiça, por meio da Escola Judicial de MS (Ejud-MS), o evento tem como objetivo debater a adaptação do setor jurídico às demandas da era digital, buscando capacitar os profissionais do Direito para enfrentar as transformações tecnológicas cada vez mais presentes no cotidiano.

Com o tema principal “Inteligência Artificial e Direito Digital”, o Congresso das Carreiras Jurídicas do MS terá continuidade nesta sexta-feira, dia 6 de setembro, com palestras e apresentações voltadas para magistrados, servidores do Poder Judiciário e público em geral. As atividades estão marcadas para os períodos da manhã e da tarde.

O presidente do TJMS, desembargador Sérgio Fernandes Martins, participou da mesa de abertura do congresso e ressaltou a importância da iniciativa em um momento de transformação digital que tem influenciado o setor jurídico.

"A Inteligência Artificial e o Direito Digital têm um papel importante atualmente, é um tema que vem sendo e ainda será muito discutido em outros congressos nacionais. Então esse evento hoje é muito adequado, e tenho certeza que iniciativas como essa serão fundamentais para a realização de outras ações significativas aqui no nosso Estado", destacou o presidente do TJ.

Também marcaram presença o vice-presidente do TJMS, Des. Dorival Renato Pavan; o diretor-geral da Ejud-MS, Des. Odemilson Roberto Castro Fassa; a responsável pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar em MS, desembargadora Jaceguara Dantas; e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional MS (OAB-MS), Bitto Pereira, entre outras autoridades estaduais.

O evento ainda contou com a participação do Desembargador Federal Carlos Muta, presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3).

Após a cerimônia oficial, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Paulo Sérgio Domingues, conduziu a palestra magna de abertura abordando temas ligados ao Direito Digital, novas tecnologias e os principais desafios e oportunidades que envolvem a construção da justiça do futuro.

"Há poucos anos nem se falava nisso, e hoje a Inteligência Artificial já é muito presente no Judiciário brasileiro, auxiliando em diversos processos. Por isso é fundamental entendermos e debatermos esse tema e as novas possibilidades que surgem", disse o ministro do STJ.

Durante o evento, os palestrantes compartilharão suas visões sobre o impacto da tecnologia nas atividades jurídicas e como os profissionais podem se adaptar a essas mudanças. Após cada conferência serão demonstrados os sistemas de inteligência artificial e outras tecnologias empregadas pelas instituições envolvidas, proporcionando aos participantes uma compreensão prática e aplicada dessas inovações.

Entre os palestrantes confirmados estão Luís Manoel Borges do Vale, Procurador do Estado de Alagoas; o juiz federal Raul Mariano Júnior; o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Marcello Terto e Silva; e o advogado e professor da FGV, Osny Silva Filho.

Saiba mais – O Congresso das Carreiras Jurídicas do Mato Grosso do Sul é uma realização do Tribunal de Justiça, por meio da Escola Judicial de Mato Grosso do Sul (Ejud-MS), em parceria com a Justiça Federal da 3ª Região (TRF3), o Ministério Público do Estado (MPMS), a Defensoria Pública (DPGE-MS), o Governo do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MS), a Defensoria Pública da União (DPU), a Associação dos Notários e Registradores do Estado (Anoreg-MS) e a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional MS (OAB-MS).