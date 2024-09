Aeronave cai em MS enquanto piloto testava navegabilidade

Foto: MS Todo Dia

O piloto Carlos Antônio Gomes Ortiz, de 31 anos, estava verificando as condições de navegabilidade de uma aeronave experimental quando o avião caiu em Costa Rica -MS, resultando na morte dele e do funcionário de uma fazenda, Elison de Jesus Martines, de 40 anos.



A delegada Ana Cláudia Medina, do Dracco, informou que ainda é cedo para determinar as causas do acidente, e que uma investigação completa está em andamento.

A queda ocorreu após o piloto tentar pousar e arremeter a aeronave no último sábado (31), com testemunhas relatando que ele perdeu o controle minutos depois. Imagens do local mostraram a aeronave em chamas em um pasto às margens da MS-153, com a fumaça sendo vista a quilômetros de distância.

A aeronave experimental envolvida no acidente é um tipo de avião não certificado para uso regular, utilizado para pesquisa e experimentação de novas tecnologias aeroespaciais. Esses aviões são construídos a partir de projetos próprios ou kits, e sua operação é geralmente aprovada para voos visuais diurnos, embora outros tipos de operação possam ser autorizados pela Anac.