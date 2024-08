Agepen recebe mais cinco veículos novos para reforçar a frota

Mais cinco veículos 0 km foram distribuídos esta semana para fortalecer o trabalho da Agepen (Agência Estadual de Administração do sistema Penitenciário ). Os novos carros do modelo Fiat Pulse foram doados pela Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), a partir de projeto executado pela Agepen, por meio de suas diretorias de Assistência Penitenciária e de Administração e Finanças, com investimento na ordem de R$ 543,5 mil.

A aquisição foi feita pela Diretoria de Cidadania e Alternativas Penais da Senappen, referente ao exercício orçamentário de 2023, com os trâmites de doação concluídos no primeiro semestre de 2024. Conforme direcionamento previsto pela Secretaria Nacional, os veículos serão alocados de maneira estratégica para apoiar a atuação da Agepen em serviços assistenciais.

Um deles será destinado ao Escritório Social, dois à CIAP (Central Integrada de Alternativas Penais) de Campo Grande e dois à equipe multidisciplinar e assistencial da UMMVE (Unidade Mista de Monitoramento Virtual Estadual).

Durante a entrega das chaves, o diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, destacou a importância da doação para a estrutura da agência.

“Esses veículos reforçam a nossa capacidade de atender de forma eficaz tanto nas alternativas penais quanto nas políticas voltadas para os egressos do sistema prisional. Eles têm um impacto significativo também ao contribuir para a politicas assistenciais ligada à monitoração eletrônica,” afirmou.

Segundo a diretora de Assistência Penitenciária da Agepen, Maria de Lourdes Delgado Alves, os carros entregues serão fundamentais para a formação de redes de atendimento e para os deslocamentos necessários à prestação de assistência.

Ela também mencionou que um Fiat Argo, anteriormente destinado ao Escritório Social, será realocado para o Patronato Penitenciário de Dourados, para aprimorar a estruturação dos serviços naquele local.

“Essa estruturação representa um avanço significativo para a Agepen, melhorando a capacidade de resposta e a qualidade dos serviços prestados no sistema penitenciário e nas políticas de alternativas penais”, disse Maria de Lourdes.