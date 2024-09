Alunos de curso técnico em serviços jurídicos visitam o Centro Integrado de Justiça

Divulgação

Na tarde da última sexta-feira, dia 30 de agosto, alunos do curso técnico em Serviços Jurídicos da Escola Estadual Arlindo de Andrade Gomes compareceram ao Centro Integrado de Justiça (Cijus) para acompanharem de perto o funcionamento do Judiciário, especialmente do juizado especial. A visita faz parte do programa Conheça o Judiciário, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de MS, sob a presidência do Des. Sérgio Fernandes Martins.



Os alunos foram recebidos pelos servidores do Departamento de Administração do Cijus, que em nome do juiz diretor do Foro dos Juizados Especiais, Djailson de Souza, deram as boas vindas aos estudantes.

Em seguida, os alunos assistiram a vídeos institucionais e uma palestra ministrada pela servidora Josiane Garcia Prado, coordenadora do setor de Atermação do Cijus, onde receberam esclarecimentos sobre a origem, funcionamento e peculiaridades do juizado especial.

Os alunos compareceram ao prédio do Cijus acompanhados dos professores Ewerton Guilherme de Souza, Livia Fagundes Mendonça, Quézia Fagundes Sena e Darguim Julião Vilhalba.

Saiba mais – Com o slogan "Um Meio Legal de Entender a Justiça", o Conheça o Judiciário é um programa da Secretaria de Comunicação do TJMS destinado a estudantes e à população em geral, visando esclarecer sobre as funções, atividades e órgãos do Poder Judiciário Sul-mato-grossense.

A proposta visa permitir que os participantes adquiram conhecimentos práticos a respeito do funcionamento da justiça estadual, além de criar canais efetivos de comunicação com a sociedade, tornar possível à população conhecer a realidade do Tribunal de Justiça, sua atuação como órgão participativo e interativo com os problemas sociais e principalmente como guardião das garantias constitucionais.

Os agendamentos podem ser feitos pelo e-mail comunicacao@tjms.jus.br.