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Aposta de Jardim leva R$ 45 mil na quina da Mega-Sena; MS registra 98 quadras

Quina em Jardim foi feita por meio de aposta simples; prêmio principal acumulou em R$ 135 milhões

Redação O Pantaneiro

Publicado em 03/08/2026 às 08:39

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A aposta simples da Mega-Sena, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860 / Agência Brasil

A Mega-Sena voltou a acumular na faixa principal, mas Mato Grosso do Sul teve um destaque importante no concurso 3.039, realizado na manhã deste domingo (02), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Uma aposta de Jardim acertou cinco dezenas e garantiu prêmio de R$ 45.932,28, enquanto outros 98 bilhetes sul-mato-grossenses foram contemplados na quadra.

As dezenas sorteadas foram 14 - 16 - 21 - 39 - 53 - 58. Na quina, 86 apostas em todo o país receberam R$ 45.932,28 cada. Já a quadra premiou 6.332 bilhetes, com prêmio individual de R$ 1.028,31. Os valores podem ser maiores em volantes com mais dezenas ou em bolões.

A única aposta sul-mato-grossense premiada na quina foi registrada na Lotérica Bolão, em Jardim, por meio de uma marcação simples de seis dezenas.

Ao todo, Mato Grosso do Sul teve 98 apostas contempladas na quadra, sendo 46 em Campo Grande, 11 em Três Lagoas, sete em Dourados, três em Coxim, três em Paranaíba, duas em Bonito, duas em Ponta Porã, duas em Sete Quedas, duas em Sidrolândia, duas em Sonora e uma aposta em Água Clara, Amambai, Aparecida do Taboado, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Camapuã, Corguinho, Corumbá, Fátima do Sul, Ivinhema, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Pedro Gomes, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso e Selvíria.

Ao todo, a Caixa Econômica Federal arrecadou R$ 99.128.868,00 com as apostas do concurso.

Para o próximo sorteio, marcado para a noite desta terça-feira (04), a Caixa estima um prêmio de R$ 135 milhões para quem acertar as seis dezenas.

A aposta simples, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860. É possível marcar até 20 dezenas no volante — neste caso, o valor da aposta chega a R$ 232.560,00, elevando a probabilidade de acerto para uma em 1.292.

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