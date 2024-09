Aquidauana registra a maior temperatura de MS

Fumaça e fuligem causam danos para região / Leitor O Pantaneiro

Aquidauana registrou a maior temperatura de Mato Grosso do Sul neste sábado, 7. Uma onda de calor extrema está afetando diversos estados do país e avança em direção a Mato Grosso do Sul. Embora o estado ainda não esteja oficialmente incluído na onda de calor, já sente os efeitos do "calorão", com uma temperatura máxima de 41°C e umidade relativa do ar em 10%.

Dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mostram que neste sábado, Aquidauana e Pedro Gomes alcançaram máximas de 41°C, enquanto Água Clara chegou a 40,9°C. Corumbá e Porto Murtinho também superaram os 40°C, e Miranda, Bonito, Jardim, Três Lagoas e Santa Rita do Pardo passaram dos 39°C.

Em Campo Grande, a temperatura ultrapassou os 38°C, assim como em Rio Brilhante, Maracaju, Nova Alvorada, Sidrolândia, Paranaíba, Cassilândia, Camapuã e Sonora. A menor máxima deste sábado foi registrada em Itaquiraí, no extremo sul de MS, com 34,6°C.

Para agravar a sensação de calor, Mato Grosso do Sul enfrenta níveis muito baixos de umidade relativa do ar, variando entre 10% e 30%. Jardim chegou ao extremo de umidade em 10% neste sábado. Corumbá, Aquidauana, Água Clara, Costa Rica e Sonora apresentaram umidade de 11%. Campo Grande teve uma umidade mínima de 13%.