Aquidauana é coberta por fumaça de incêndios no Pantanal

Fumaça cobre a região / Ronald Regis / O Pantaneiro

Nos últimos dias, Aquidauana tem enfrentado uma atmosfera carregada de fumaça devido aos incêndios que assolam o Pantanal. Moradores relatam uma visibilidade reduzida e o acúmulo de fuligem em diversos pontos da cidade, indicando a proximidade das chamas que devastam a vegetação local.

A situação preocupante levou alguns moradores, que registram vídeos da queda da fuligem. Enquanto esforços são concentrados no combate aos incêndios nas áreas rurais, a comunidade se mobiliza para lidar com os efeitos diretos dessa crise ambiental.



Segundo o Governo do Estado, com a intensificação da ocorrência dos incêndios florestais no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, o Corpo de Bombeiros e demais forças que atuam nas ações de controle e combate das chamas continuam a receber reforços e a trabalhar para mitigar os impactos no bioma. A situação na área exige atenção e, por isso, as equipes também atuam para proteger as casas dos ribeirinhos e estão de prontidão para fazer evacuações, caso seja necessário.

Ontem (6), trecho da BR-262 entre Miranda - na região conhecida como Salobra - e Corumbá ficou interditado por conta do fogo nas margens da rodovia. A fumaça do incêndio invadiu a pista, impedindo o tráfego de veículos no local. Hoje, o trecho segue com bloqueios e controle de tráfego de veículos por causa da densidade da fumaça na pista.

Veja o vídeo: