Aquidauana e região permanecem em alerta para chuvas intensas

Volume intenso de chuva em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana e as cidades vizinhas continuam sob alerta para chuvas intensas, conforme o aviso emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A previsão de clima adverso permanece válida até as 10h deste sábado, 8. Durante este período, espera-se chuva com intensidade de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos fortes, com velocidades entre 40 e 60 km/h.

Essa condição climática traz consigo riscos como o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, alertando a população para a necessidade de cuidados redobrados.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo nas próximas horas será marcado por sol com variação de nebulosidade. Embora a chuva seja esperada em algumas áreas, o grande destaque é o aumento das temperaturas no estado de Mato Grosso do Sul, que podem alcançar entre 36°C e 38°C, especialmente nas regiões sudoeste e pantaneira. Esse cenário é resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o clima mais quente e seco.

Além disso, espera-se uma queda nos índices de umidade relativa do ar, que deve ficar entre 20% e 40%. A combinação do calor intenso com o transporte de umidade pode provocar chuvas típicas de verão, caracterizadas por precipitações fortes e tempestades localizadas, com raios e rajadas de vento.

Em algumas cidades ou bairros, a chuva pode ocorrer com grande intensidade, enquanto áreas vizinhas podem ter apenas um aumento na nebulosidade.