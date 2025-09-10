Aquidauana registra 16ºC pela manhã e sem previsão de chuvas

Máxima atinge os 37ºC ao longo do dia
Tempo nublado em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro
A quarta-feira (10) amanheceu um pouco mais fresca em Aquidauana e região, com mínima de 16ºC.
Entretanto, o dia promete ser quente, com máxima de 37ºC em Aquidauana e região, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e sem previsão de chuvas.
Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 19ºC e máxima que chega a 37ºC, sem previsão de chuvas em áreas isoladas.
Miranda tem mínima de 18ºC, também sem chances de chuvas e máxima de 38ºC.
Já em Corumbá, faz 38ºC de máxima, mas a mínima registrada de 21ºC. Também não deve chover na cidade.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Geral
Programa Regulariza Corumbá é sancionado por lei
Programa estadual vai distribuir absorventes em MS
Aquidauana reforça rede de proteção no programa "Por Elas"
Polícia
Ação conjunta das polícias de MS e SP mira envolvidos com tráfico de drogas e comércio ilegal de armas
Evento
Evento sobre a tradicional festa da região será na quinta-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS