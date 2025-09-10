Acessibilidade

10 de Setembro de 2025 • 08:38

Inmet

Aquidauana registra 16ºC pela manhã e sem previsão de chuvas

Máxima atinge os 37ºC ao longo do dia

Redação

Publicado em 10/09/2025 às 06:15

Tempo nublado em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

A quarta-feira (10) amanheceu um pouco mais fresca em Aquidauana e região, com mínima de 16ºC.

Entretanto, o dia promete ser quente, com máxima de 37ºC em Aquidauana e região, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e sem previsão de chuvas.

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 19ºC e máxima que chega a 37ºC, sem previsão de chuvas em áreas isoladas.

Miranda tem mínima de 18ºC, também sem chances de chuvas e máxima de 38ºC.

Já em Corumbá, faz 38ºC de máxima, mas a mínima registrada de 21ºC. Também não deve chover na cidade.

