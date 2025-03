Beija-Flor Ã© a grande campeÃ£ do Carnaval do Rio de Janeiro

Tomaz Silva - AB

A Beija-Flor de Nilópolis é a campeã do Grupo Especial do Carnaval carioca de 2025, título conquistado após a apuração realizada na tarde desta quarta-feira (5/3) na Cidade do Samba, localizada na zona Portuária do Rio de Janeiro. Com a vitória, a escola de samba alcança o 15º título em sua história.

O Grêmio Recreativo Beija-Flor foi o segundo a se apresentar na segunda noite de desfiles, emocionando o público com o enredo ''Laíla de Todos os Santos''.

O resultado foi acompanhado com muita expectativa pela diretoria e pelos integrantes da escola.

Como é tradicional nas apurações, cada ponto conquistado gerava uma mistura de nervosismo, tensão e esperança. Quando a nota final foi anunciada por Jorge Perlingeiro, voz oficial da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), foi uma explosão de emoções e alegria.