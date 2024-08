Beneficío ainda tem 1,1 mil vagas abertas em MS

Divulgação

Inédito no Brasil, o programa de transferência de renda "Cuidar de Quem Cuida", atende 814 famílias em Mato Grosso do Sul e pode ajudar mais 1.186 beneficiários com vagas ainda abertas. Pela iniciativa do Governo do Estado, são depositados mensalmente R$ 900 para cuidadores em tempo integral de pessoa com deficiência em grau de dependência 2 ou 3.



Gerenciado pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), o programa foi criado em novembro de 2023 para reduzir desigualdades sociais. Além de estimular o acompanhamento saudável e o cuidado com a saúde mental dos responsáveis legais por pessoas com deficiência.



Entre as beneficiárias está Jeniffer Gonçalves, de 30 anos, moradora da cidade de Amambai. Ela é mãe do Davi, de 5 anos, com paralisia permanente devido a problemas na hora do nascimento. A ajuda do programa vai para despesas que incluem consultas e remédios. “Já passei por muita luta até chegar aqui. Com vaquinha e doações. Graças a Deus tem esse benefício”, conta.



Classificação - Grau de dependência nível 2 se aplica a pessoas com dependência em até três atividades de autocuidado para a vida diária, tais como: alimentação, mobilidade, higiene, sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada.



O grau de dependência nível 3 abrange pessoas com deficiência que requeiram assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou de comprometimento cognitivo.



Contato - Além de uma busca ativa feita pela Sead, o benefício pode ser solicitado por cadastro na internet. Neste link é possível realizar uma pré-inscrição. Com os dados em mãos, as equipes fazem visitas antes da possível concessão do benefício. O telefone (67) 3314-4842 também está à disposição para esclarecimentos.