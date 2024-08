Bioparque Pantanal faz parte de tema de defesa de mestrado em ensino e ciências

A educação ambiental, um dos pilares do Bioparque Pantanal fez parte de dissertação do Programa de Pós-Graduação em Ensino e Ciências da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) desenvolvido pelo mestrando Douglas Henrique Melo Alencar.

Com o tema ‘Elaboração de sequências didáticas como ferramenta pedagógica na formação de professores tendo como eixos a educação ambiental e o espaço do Bioparque Pantanal’, o trabalho teve como objetivo avaliar as sequências didáticas produzidas por meio da oferta de uma formação continuada de professores dos anos finais do ensino fundamental, com a temática de Educação Ambiental e espaços não formais de ensino.

Orientado pela professora Vera de Mattos Machado (UFMS), Douglas foi aprovado e recebeu o título de mestre em Ensino e Ciências. Além da orientadora, a banca examinadora foi composta pela professora Adriana Pugliesse Netto Lamas (UFABC) e professor Rogério Rodrigues Faria (UFMS).

O Bioparque Pantanal busca sensibilizar e conscientizar os visitantes sobre a importância do meio ambiente e do cuidado com o mesmo. Para isso, a estrutura conta com o Núcleo de Educação Ambiental (NEA), composta por uma equipe multidisciplinar, com biólogos e pedagogos que atuam no espaço de produção e potencialização científica.

*As informações são do site do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul