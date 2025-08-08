Bradesco encerra atendimento presencial em Bodoquena e Dois Irmãos do Buriti

Girleide Rovari esteve em Campo Grande / Divulgação

A agência bancária Bradesco anunciou o encerramento do posto de atendimento em Bodoquena, no interior de Mato Grosso do Sul. A medida também atinge Dois Irmãos do Buriti e outras cidades da região, como Tacuru, Caracol e Rochedo, e faz parte de um plano nacional de reestruturação da instituição, que já fechou mais de 1.500 unidades em todo o país nos últimos 12 meses.

A prefeita de Bodoquena, Girleide Rovari, se reuniu na última quinta-feira (7), em Campo Grande, com o representante regional do Bradesco, Júnior Campos Ottoni, acompanhada da controladora interna do município, Juslei da Silva Melo Paes, para tentar reverter a decisão. No entanto, foi informada de que a medida é definitiva e baseada em critérios técnicos.

“Fomos informados que a decisão já havia sido tomada com base em custos operacionais, baixo volume de atendimentos presenciais e o crescimento do uso de plataformas digitais. Apesar de nosso apelo, não foi possível reverter”, declarou a prefeita.

Como alternativa, a Prefeitura de Bodoquena propôs ampliar os pontos de atendimento expresso, que atualmente são dois e devem ser expandidos para cinco, por meio de parcerias com estabelecimentos locais. Esses pontos oferecem serviços bancários básicos como saques, pagamentos e consultas, e devem funcionar de forma descentralizada.

A gestão municipal se comprometeu a prestar apoio técnico e logístico aos comerciantes interessados em aderir ao sistema, visando garantir que a população não fique desassistida.

Cenário nacional

Segundo o Sindicato dos Bancários, o Bradesco fechou nos últimos 12 meses 342 agências bancárias, 1.067 postos de atendimento e 127 unidades de negócios. A movimentação segue uma tendência de transformação digital no setor financeiro, que tem migrado cada vez mais serviços para o meio online, especialmente por meio de aplicativos e internet banking.

Apesar da justificativa, a mudança tem gerado preocupação em cidades menores, onde a presença física dos bancos ainda é essencial para parte da população, principalmente idosos, comerciantes e moradores de áreas rurais com acesso limitado à internet.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!