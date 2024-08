Caminhões usam ruas de Aquidauana como ponto de 'carga e descarga'

Caminhão flagrado interditando a rua / Leitor O Pantaneiro

Moradores do bairro Chapecoense, em Aquidauana, enfrentam uma situação alarmante que coloca em risco a segurança de todos. Caminhões próximo à siderúrgica Simasul estão utilizando as ruas do bairro como ponto de “carga e descarga”, transformando vias residenciais em áreas de manobra e operação de veículos pesados.

Rafael Moraes, 33 anos, morador da região, entrou em contato com o jornal O Pantaneiro para denunciar o problema, enviando imagens que comprovam a prática. “Acham que são os donos da rua aqui no bairro Chapecoense, principalmente agora que asfaltaram. Estão parando a hora que querem para transferir carga de um caminhão para o outro. Eles invadem a pista e a gente tem que ficar trocando de faixa. Não tem ninguém para sinalizar se podemos virar ou não, e corremos o risco de nos deparar de frente com uma moto, ou até mesmo com outro carro. É perigoso, pode causar acidente”, relata.

A situação é ainda mais crítica quando os motoristas dos caminhões tentam manobrar os veículos pesados nas estreitas ruas do bairro. “Eles querem manobrar aqui nessas ruas pequenas da Chapecoense, aí invadem a outra pista. Não estão nem aí; ou a gente dá ré para sair do caminho, ou passam por cima da gente”, desabafa Moraes.

A prática, além de causar transtornos aos moradores, coloca em risco a segurança de motoristas e pedestres, que precisam lidar com a presença inesperada e perigosa de caminhões de grande porte em ruas que não foram projetadas para esse tipo de tráfego.

Veja o vídeo: