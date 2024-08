Carro sai da BR-262 e para em ribanceira após motorista embriagado sair da pista

Carro ficou destruído / Divulgação

Na tarde de ontem, por volta das 18h40, o Corpo de Bombeiros de Miranda foi acionado para atender a um acidente na BR-262, próximo à entrada do distrito de Taunay. Chegando ao local, as equipes encontraram um veículo fora da pista e um homem de 25 anos, deitado no asfalto.

O motorista apresentava sinais vitais normais, mas queixava-se de dor na cintura pélvica e exibia um forte odor de álcool. A equipe de socorro realizou exames primários e secundários para avaliar sua condição. Após a imobilização adequada, o paciente foi cuidadosamente transportado para o hospital de Miranda.

O acidente ocorreu após o motorista perder o controle do veículo e sair da pista, provavelmente devido à ingestão de bebidas alcoólicas. A condição do homem foi estabilizada durante o atendimento, e ele segue sob cuidados médicos.