Chove durante a madrugada e outubro inicia com tempo nublado em Aquidauana

Máxima atinge os 38ºC, mas chuvas são previstas durante todo dia
Tempo na manhã de hoje / O Pantaneiro
Outubro chegou com chuva, tempo nublado e mudança na temperatura nesta quarta-feira (1º). Em Aquidauana, choveu na madrugada, a temperatura caiu e o dia amanheceu com 22ºC.
Conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima será de 38ºC, com chuvas a qualquer hora do dia.
Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 18ºC e máxima que chega a 33°C, com previsão de chuvas isoladas.
Miranda tem mínima de 18ºC, também com chances de chuvas e máxima de 37ºC.
Já em Corumbá, faz 38ºC de máxima, mas a mínima registrada de 19ºC. Há previsão de chuvas.
