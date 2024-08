Continuam abertas as inscrições para o prêmio de Gestão Pública de MS

Divulgação

As inscrições para o XIX Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública, promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da SAD (Secretaria de Estado de Administração) e Escolagov (Fundação Escola de Governo de MS) seguem abertas até o dia 4 de setembro, não haverá prorrogação do prazo para as inscrições.

A ideia do Prêmio de Inovação é reconhecer iniciativas inovadoras que possam colaborar com a modernização e o aprimoramento da Gestão Pública. A premiação total será de R$208 mil, sendo R$12 mil para o primeiro lugar, R$8 mil para o segundo lugar e R$6 mil para o terceiro lugar de cada eixo temático e categoria.

Divididos em duas modalidades “Práticas Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis”, os projetos apresentados devem ser enquadrados em pelo menos um dos quatro eixos estratégicos da Administração Pública Estadual: Desenvolvimento Social; Produção, Competitividade e Integração; Inovação e Sustentabilidade; e Governança e Gestão para Resultados.

A proposta também deverá estar vinculada a um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a uma das Diretrizes com resultados indiretos à sociedade, descritas no Mapa Estratégico do Estado de Mato Grosso do Sul, parte integrante do Plano Plurianual 2024-2027.

Aplicativo 'SeguraMS'

Um dos premiados da edição do Prêmio de Inovação de 2023 foi o servidor da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), Rafael Moretti, com o aplicativo de segurança chamado “SeguraMS”. De acordo com Rafael, a ideia do “SeguraMS” surgiu antes do seu ingresso no serviço público. O servidor sempre teve muito interesse na área de tecnologia, bem como o seu anseio de aprimorar os serviços de segurança.