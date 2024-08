Defensoria busca famílias atingidas por rompimento de barragem

Divulgação

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul esteve na terça e quarta-feira (20 e 21) nos locais atingidos pelo rompimento de uma barragem de um condomínio, localizado em Jaraguari. O objetivo foi o de levar assistência jurídica para que as famílias afetadas consigam reparação por meio da Justiça.



A coordenadora do Núcleo de Fazenda Pública, Moradia e Direitos Sociais (Nufamd), defensora pública Regina Célia Rodrigues Magro, explica que foram contatados alguns moradores com perdas significativas.



“Vimos aquela situação de devastação ambiental e queremos saber se as famílias estão sendo atendidas nas suas necessidades emergenciais. Também foi encontrada uma moradia fechada, atingida pelo lamaçal. Tinham marcas de lama nas paredes. Não havia ninguém na casa, mas havia criação de galinhas no quintal e alguns animais domésticos mas, não conseguimos falar com aquele morador”, pontua.



A Defensoria também vai acompanhar a reunião que foi marcada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, nesta sexta-feira (23), para orientar as pessoas que foram atingidas.



“Neste primeiro momento, estamos fazendo a busca ativa dessas pessoas que foram afetadas para orientá-las e verificar se estão recebendo o suporte necessário”, destaca.



A coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos, a defensora pública Thaisa Raquel Medeiros de Albuquerque Defante, também integrou a equipe que visitou os locais atingidos.



“O local é de difícil acesso, até por conta do trânsito na rodovia, e o levantamento das vítimas e suas condições precisa ser minucioso”, afirma.



Vítimas



O produtor rural Ronimar Silva de Lima conta que perdeu estruturas físicas, como tanques, e o rebanho de piscicultura.



“Minha primeira safra seria nos próximos 3 meses, mas foi tudo embora. Nós produzimos tilápia; eu acredito que conseguiríamos retirar cerca de 300 peixes de 1 a 1,5 quilos”, relata.



Ele também ressalta os prejuízos que os moradores da região enfrentarão com o ocorrido, já que a forte correnteza levou uma das pontes de uma estrada vicinal que liga as propriedades na região.



“Todos que dependiam da ponte foram afetados, porque agora é um transtorno. Tem que fazer uma volta de no mínimo 6 quilômetros e ainda passar pelo engarrafamento”.



Já o proprietário de um sítio, Luiz Nery, afirma que quase foi levado pela água que descia do condomínio. Além disso, teve prejuízos em sua produção de alevinos que contava com 4 mil peixes.



“Em questão de 5 minutos, vi a água descendo e logo constatei que era do lago no Nasa Park. Saí correndo para pegar o que pude e consegui salvar-me”, disse.



A construção que pertencia ao caseiro que trabalhava em seu sítio foi toda destruída pela enxurrada. No local, foi possível identificar eletrodomésticos como uma máquina de lavar presa no meio da lama, e um fogão recém-adquirido pelo trabalhador.



Serviço



A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul informa que as pessoas afetadas pelo rompimento da barragem em Jaraguari podem contatar o Núcleo de Fazenda Pública, Moradia e Direitos Sociais (Nufamd) para orientação jurídica e inclusão no levantamento de danos.



Telefone: (67) 3317-8757



E-mail: nufamd@defensoria.ms.gov.br



Plataforma: www.defensoria.ms.def.br