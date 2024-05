Dia Internacional da Biodiversidade será celebrado com evento no Bioparque

Aquário do Pantanal / Foto: Eduardo Coutinho/Divulgação

Em celebração ao Dia Internacional da Biodiversidade, dia 22 de maio, o Bioparque Pantanal realizará uma palestra voltada ao tema. Na ocasião também será lançado o projeto "Capital Natural do Pantanal", que faz parte do Programa Brasileiro de Pesquisas em Biodiversidade (PPBio-MCTI-CNPq). O evento acontecerá no auditório do Bioparque Pantanal, das 8h30 às 12h.

A palestra ministrada pelo professor doutor, Geraldo Wilson Afonso Fernandes da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerias), tem como tema "PPBio: Um panorama sobre a biodiversidade brasileira e desafios para as próximas décadas".

De acordo com a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, a ação será uma oportunidade única para o desenvolvimento de um diálogo aberto e construtivo sobre a importância da biodiversidade e da preservação dos ecossistemas do Pantanal.

"Este projeto colaborativo, que envolve mais de 25 instituições nacionais e internacionais e conta com mais de 100 pesquisadores engajados, visa avaliar a rica biodiversidade e os serviços ecossistêmicos vitais do nosso bioma".

Durante a celebração do dia, o Bioparque Pantanal ainda irá destacar a abordagem Inclusiva de Ciência e Popularização da Ciência coordenada pelo próprio empreendimento, que garante que os resultados da pesquisa sejam acessíveis e compreensíveis para todos os públicos interessados.

Ao final das apresentações, um espaço de diálogos e divulgações irá reunir pesquisadores, convidados e o público em geral para discussão de temas que envolve a biodiversidade.

*Com informações do Bioparque Pantanal