ExpoAqui encerra neste domingo com entrada gratuita

Este domingo, 18, marca o último dia da 55ª ExpoAqui, uma das mais renomadas exposições agropecuárias de Aquidauana. O evento, que iniciou no dia 14, faz parte das festividades do 132º aniversário de fundação do município. Para encerrar, a dupla Brenno Reis & Marco Viola, promete um final inesquecível ao tradicional evento.

Durante cinco dias, a cidade se transformou em um vibrante polo de entretenimento e celebração. Subiram ao palco: Raça Negra, Luana Prado, Gian e Giovani e Juliana Monteiro.

Totalmente gratuito para o público, o evento trouxe uma programação diversificada que incluiu atrações culturais, exposições de animais e produtos agropecuários, além de atividades recreativas para todas as idades. A ExpoAqui não apenas proporcionou entretenimento de alta qualidade, mas também desempenhou um papel crucial na promoção do comércio local e da rede hoteleira. A movimentação gerada pela feira criou novas oportunidades de emprego e renda para trabalhadores dos setores alimentícios e ambulantes.

A celebração culminará hoje com um grande show da dupla Brenno Reis & Marco Viola, prometendo um final inesquecível para a ExpoAqui 2024. A expectativa é de que a apresentação atraia uma grande multidão.