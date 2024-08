Fundect prorroga prazos para programa de iniciação científica

Álvaro Rezende, Governo de MS

A Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul), órgão do Governo do Estado responsável por gerenciar os investimentos em inovação e pesquisas científicas, prorrogou o prazo de submissão de projetos ao Pictec 4 (Programa de Iniciação Científica e Tecnológica do Estado de Mato Grosso do Sul). As inscrições que terminariam no dia 6 de setembro, seguem até 13 de setembro.

O programa vai selecionar 200 pesquisas de estudantes do Ensino Médio, sendo 140 de escolas da rede estadual e 60 federais de Mato Grosso do Sul, e ofertar mil bolsas de Iniciação Científica. Professores-orientadores que tiverem o projeto aprovado vão receber uma bolsa de R$ 800 mensais e poderão orientar até quatro estudantes da mesma escola, com bolsa de R$400 mensais, por 12 meses. O investimento total é de R$5,76 milhões.

Com o Pictec, o Governo do Estado, via Fundect, objetiva despertar a vocação científica e tecnológica, ainda na Educação Básica, e incentivar talentos potenciais entre professores e estudantes de escolas públicas. Indo para sua quarta edição, o programa vem gerando impacto positivos, principalmente na qualificação dos estudantes para prosseguirem seu aprendizado de modo continuado. Cerca de 60% dos 1.300 ex-bolsistas ingressaram no Ensino Superior e 30% estão no mercado de trabalho.

Inscrições

Para participar, alguns pré-requisitos devem ser atendidos. Os docentes precisam ter vínculo formal com instituição pública de Ensino Médio ou de Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio, possuir formação em nível de especialização, além de não ter nenhum tipo de parentesco com os estudantes candidatos às bolsas. Em relação aos alunos, é necessário a matrícula regular em escola pública do ensino médio, não estar cursando o último ano do curso mencionado e possuir frequência igual ou superior a 80% na unidade onde estuda.

Os projetos submetidos deverão estar inseridos em uma das seguintes áreas de pesquisa: Agronegócio, Bioeconomia, Biotecnologia, Cidades Inteligentes, Energias Renováveis, Biodiversidade, Saúde Animal, Saúde Humana, Tecnologias Sociais e Assistivas. O professor/coordenador proponente deverá enviar apenas uma proposta, exclusivamente pelo SIGFUNDECT, disponível no site da Fundect.

Prazo para submissão do projeto - 13/09/2024.

Esclarecimentos e informações adicionais podem ser obtidos junto à Gerência de Bolsas da Fundect pela ferramenta de Correio do SIGFUNDECT ou pelo e-mail: bolsas@fundect.ms.gov.br ou, ainda, pelo telefone WhatsApp: (67) 3316-6703.