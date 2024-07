Governo homologa obras no valor de R$ 24 milhões para três municípios

O governo de Mato Grosso do Sul homologou as licitações no valor de R$ 24,8 milhões para obras de pavimentação asfáltica, restauração de pavimento, drenagem e obras em rodovias em Eldorado, Pedro Gomes e Fátima do Sul. Os respectivos avisos foram divulgados no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira.

Em Eldorado, a licitação vai contemplar obras de infraestrutura urbana – restauração funcional do pavimento na Avenida Tancredo Neves e Rua Benedito da Silva, no valor de R$ 3.396.909,91.

No município de Pedro Gomes, a licitação é para uma obra de R$ 4.983.367,78, que contempla a restauração asfáltica de diversas ruas no centro e drenagem de águas pluviais no bairro Radiante.

Por fim, em Fátima do Sul, será realizada a obra de restauração do pavimento com melhoramentos para adequação da capacidade e segurança do contorno rodoviário da cidade, com extensão de 5,28 km, investimentos que somam R$ 16.447.359,96.

Essas iniciativas visam melhorar a infraestrutura urbana e proporcionar mais qualidade de vida aos cidadãos. O secretário estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), Helio Peluffo, destaca a importância desses investimentos.

"Essas obras refletem o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul com a universalização do asfalto em todos os 79 municípios, promovendo a integração e o desenvolvimento regional. Estamos trabalhando para garantir que todas as cidades tenham infraestrutura adequada e segura", frisa.

*As informações são do governo de Mato Grosso do Sul.