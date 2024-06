Hemosul entrega Selo Conexão a empresas parceiras nas campanhas de doações

Hospital recebeu a homenagem / Divulgação

A Rede Hemosul MS entregou nesta quinta-feira (27) o ‘Selo Conexão Hemosul – empresa em parceria com a vida’. Conferido pelo Hemosul Coordenador, a homenagem reconhece a cooperação contínua de empresas e instituições com a rede.

“O selo conexão é uma homenagem que expressa o agradecimento da Rede Hemosul pelas empresas amigas que ajudam a divulgar a importância das doações de sangue e medula e apoio técnico de laboratórios parceiros. Estamos muito felizes por reconhecer essa parceria oficialmente e nos tornarmos ainda mais próximos nesse trabalho conjunto”, destacou a coordenadora da Rede Hemosul, Marina Sawada Torres.

O Selo Conexão Hemosul é um programa de atuação contínua instituído em 2022, que anualmente reconhece empresas parceiras. O selo é acessível a qualquer organização que queira participar e que atenda a critérios pré-estabelecidos.

O programa é dividido em três categorias:

Campanhas: Para organizações que realizam campanhas de doação de sangue com seus colaboradores, clientes e parceiros;

Multiplicadora: Para instituições que promovem campanhas de comunicação, esclarecimento e informação junto aos seus colaboradores, em suas redes sociais, veículos de imprensa e para seus clientes;

Apoio Institucional: Inclui tanto o apoio financeiro e patrocínio de empresas aos projetos da Rede Hemosul MS quanto o apoio técnico necessário. Esta categoria também abrange apoio institucional puro de instituições públicas ou sem fins lucrativos.

As organizações que se envolvem e promovem as três frentes de atuação recebem o Selo Premium, que é a combinação das três categorias. No entanto, obter uma ou outra categoria está mais relacionado às características da organização do que à importância para o Hemosul – todas as contribuições são valorizadas.

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) foi uma das instituições que recebeu a homenagem. A cooperação do HRMS com o Hemosul é realizada por meio do seu Laboratório de Análises Clínicas com a realização de exames que atestam a qualidade de bolsas de sangue de doadores.

“Nós contribuímos com o Hemosul realizando testes de hemostasia em nosso setor de hematologia, como o TTPA e Fibrinogênio em amostras de doadores cuja finalidade é comprovar a qualidade das bolsas coletadas. Em nossa rotina temos um equipamento de hemostasia totalmente automatizado que utiliza tecnologia de última geração e isso confere ao Hemosul a certeza de que os testes que realizamos são confiáveis e qualificam as bolsas doadas, o que permite oferecer um atendimento de qualidade ao paciente, uma vez que esse equipamento passa diariamente por controles rígidos quando se trata de sensibilidade e reprodutibilidade”, afirmou a chefe do laboratório do HRMS, Dra. Eliane Borges de Almeida que recebeu o selo junto com diretora técnica do HRMS, Dra. Patrícia Rubini, representando a diretora-presidente do HRMS, Dra. Marielle Alves Corrêa Esgalha.

O Selo Conexão Hemosul tem a duração de dois anos e pode ser prorrogado indefinidamente enquanto a parceria continuar.

Além do HRMS, a FIEMS (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), o Centro Universitário UNIGRAN Capital, o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, o Hospital Militar de Área de Campo Grande, o Laboratório Central de Mato Grosso do Sul – LACEN, a Igreja Universal e o Grupo da Saúde Universal também receberam o selo.

*Com informações da Comunicação Funsau/HRMS