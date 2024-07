Homem morre atropelado por ambulância do SAMU na BR-060

Divulgação

Heron Aparecido Correia Alves, de 51 anos, morreu atropelado por uma ambulância, na BR-060, a cerca de 10 quilômetros de Campo Grande, sentido a cidade de Sidrolândia, na noite desta quinta-feira (4).

Segundo o site Região News, a ambulância pertence ao hospital Beneficente Dona Eumíria Silvério Barbosa, de Sidrolândia. No momento em que ocorreu o atropelamento, uma criança era transportada no veículo para a o Hospital Regional, na Capital, com suspeita de apendicite.



O motorista contou que o pedestre apareceu repentinamente na pista, não havendo tempo de evitar o acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimentos, mas sem sucesso e a morte foi constatada. Na sequência, a viatura seguiu com a criança para o Hospital Regional, onde será atendida.