Juizado faz atendimentos no Festival de Inverno de Bonito

Divulgação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul está presente no 23º Festival de Inverno de Bonito, que acontece de 21 a 25 de agosto, com o recém-criado Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos oferecendo seus serviços à população durante as festividades.

O estande do Juizado Especial está localizado na Praça da Liberdade, principal do município, ao lado esquerdo do Palco Sol. Além disso, a van da Defensoria Pública, parceira nesta iniciativa, está estacionada junto ao estande para dar suporte aos participantes.

A van do Juizado Especial, por sua vez, está próxima ao Palco Lua, localizado na rua Pilad Rebuá, em frente à Rádio Bonito FM, e onde são realizados os shows principais das noites de festival. Dessa forma, a população terá fácil acesso aos serviços disponibilizados pelo Juizado durante todo o evento.

“O Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos foi pensado justamente para atuar em situações como essa, em que há uma demanda grande de serviços que os juizados já estão acostumados a fazer, mas na sua sede física. Aqui há a possibilidade da pessoa que está aproveitando o evento não precisar se deslocar ou esperar o dia seguinte para reclamar qualquer eventualidade que ocorra com ela durante o festival”, ressaltou o juiz Milton Zanutto Júnior, da comarca de Bonito.

O Juizado dos Grandes Eventos, como dito pelo magistrado, tem como objetivo garantir a segurança e o bem-estar de todos os participantes do Festival de Bonito. A equipe está pronta para atender a pequenos crimes, com penas de até dois anos, além de resolver problemas cíveis e de consumo, como dúvidas sobre compras realizadas durante o evento.

Caso os participantes precisem de um atendimento mais reservado, as vans garantem a privacidade do acolhimento. O Juizado funciona todos os dias das 18 horas até o encerramento dos shows principais da programação do festival.

De acordo com a administração do Tribunal de Justiça, presidido pelo desembargador Sérgio Fernandes Martins, a criação deste Juizado Especial é uma importante contribuição do TJMS para garantir que os direitos da população sejam preservados durante os grandes eventos do Estado, sejam eles esportivos ou culturais.

Outros serviços essenciais, como o Ministério Público, a Defensoria Pública e as Polícias Civil e Militar também estão presentes no estande do Juizado, para atender às necessidades de todos os participantes do Festival de Inverno de Bonito.

No sábado, dia 24 de agosto, às 15 horas, o presidente do TJMS, desembargador Sérgio Fernandes Martins, receberá autoridades e a sociedade no estande do Juizado para prestigiarem e conhecerem a estrutura e as atividades desenvolvidas. O magistrado de Bonito, Milton Zanutto Júnior, também estará presente na recepção.