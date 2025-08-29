Acessibilidade

29 de Agosto de 2025 • 19:06

Mais de 130 kg de drogas escondidas em caminhão são apreendidos em Terenos

Droga estava escondida em caminhão que transportava minério

Redação

Publicado em 29/08/2025 às 16:11

Atualizado em 29/08/2025 às 16:31

Carga apreendida na fiscalização / PRF

Uma grande apreensão de drogas da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi registrada nesta quinta-feira (28) em Terenos, no interior de Mato Grosso do Sul. Durante uma fiscalização na BR-262, agentes encontraram 57 quilos de cocaína e 76 quilos de maconha escondidos em um caminhão. A ação contou com o apoio dos cães farejadores K9 Zorro, Amélia e Thor.

O veículo, um M.Benz/Axor, foi parado para averiguação. O motorista informou que havia carregado minério em Corumbá, mas não soube dar detalhes sobre o destino da carga, o que levantou suspeitas. Diante disso, os policiais realizaram uma vistoria minuciosa.

Os cães indicaram a presença de entorpecentes, e a equipe encontrou 35 kg de pasta base, 22 kg de cloridrato de cocaína, 41 kg de maconha e 35 kg de skunk. O condutor confessou que pegou a carga ilícita em Corumbá e que faria a entrega em Piracicaba (SP).

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil em Terenos, junto com o entorpecente apreendido.

