Mato Grosso do Sul recebe R$ 13,4 mi para execução de ações de Defesa Civil

Força-tarefa uniu combate no Pantanal / Fernando Donasci/ MMA

Mato Grosso do Sul foi contemplado com recursos significativos para fortalecer suas ações de Defesa Civil. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou, conforme publicação no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 15, o empenho e a transferência de R$ 13.422.870,49.

Os recursos serão destinados ao estado por meio de Transferência Obrigatória, com prazo de execução estipulado em 180 dias a partir da data de publicação da portaria. É importante ressaltar que o uso desses recursos está estritamente vinculado à execução das ações específicas de Defesa Civil.

Esta iniciativa visa fortalecer a capacidade do Estado de Mato Grosso do Sul em enfrentar e mitigar os impactos de desastres naturais e outras situações emergenciais, reafirmando o compromisso do governo federal com a segurança e o bem-estar da população sul-mato-grossense.