Máxima chega aos 41ºC em Aquidauana nesta quinta-feira

Não há previsão de chuvas para a cidade
Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro
A quinta-feira (11) amanheceu um pouco mais quente em Aquidauana e região, com mínima de 21ºC.
Entretanto, o dia promete ser quente, com máxima de 41ºC em Aquidauana e região, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e sem previsão de chuvas.
Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 21ºC e máxima que chega a 40ºC, sem previsão de chuvas em áreas isoladas.
Miranda tem mínima de 18ºC, também sem chances de chuvas e máxima de 40ºC.
Já em Corumbá, faz 42ºC de máxima, mas a mínima registrada de 23ºC. Também não deve chover na cidade.
