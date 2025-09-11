Acessibilidade

11 de Setembro de 2025 • 11:22

Buscar

Últimas notícias
X
Inmet

Máxima chega aos 41ºC em Aquidauana nesta quinta-feira

Não há previsão de chuvas para a cidade

Redação

Publicado em 11/09/2025 às 06:15

Atualizado em 11/09/2025 às 07:24

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

A quinta-feira (11) amanheceu um pouco mais quente em Aquidauana e região, com mínima de 21ºC.

Entretanto, o dia promete ser quente, com máxima de 41ºC em Aquidauana e região, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e sem previsão de chuvas.

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 21ºC e máxima que chega a 40ºC, sem previsão de chuvas em áreas isoladas.

Miranda tem mínima de 18ºC, também sem chances de chuvas e máxima de 40ºC.

Já em Corumbá, faz 42ºC de máxima, mas a mínima registrada de 23ºC. Também não deve chover na cidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Novo portal permite consulta a decisões do INSS e facilita contestação

Serviços

MS fortalece Trainee em Gestão Pública com formação e encontros

Serviços

MS abre consulta pública para modernizar sistema de gestão da segurança pública

Forças de segurança preparam Operação ACERO II em Corumbá

Política implementada em MS sobre segurança indígena se torna referência nacional

Polícia apreende celular de segurança escolar com conteúdo pornográfico infantil

Justiça

TJMS mantém condenação de hospital e profissionais por divulgação de fotos

Publicidade

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões

ÚLTIMAS

Corumbá

Prefeito de Corumbá apresenta balanço de 8 meses de gestão

Dr. Gabriel Alves de Oliveira destacou a importância de prestar contas diretamente à população

Saúde

Brasil produzirá vacina contra vírus sincicial respiratório

Medicamento contra esclerose múltipla também será produzido no país

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo