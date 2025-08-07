Acessibilidade

07 de Agosto de 2025 • 12:22

Buscar

Últimas notícias
X
Inmet

Máxima em Aquidauana é de 31ºC e sem previsão de chuvas

O dia será de céu claro

Redação

Publicado em 07/08/2025 às 06:16

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

A previsão do tempo Aquidauana e região indica estabilidade nesta quinta-feira (7) com máxima de 31ºC, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A mínima é de 16ºC.

Não há previsão de chuvas para Aquidauana e Anastácio e o dia será de céu claro.

Leia Também

• Agosto inicia com tempo seco e máxima de 36ºC em Aquidauana

• Tempo volta a esquentar e máxima prevista para Aquidauana é de 35ºC

• Previsão para este domingo indica máxima de 36ºC e tempo seco em Aquidauana

Em Miranda, a máxima será de 29ºC hoje, sem chuvas previstas, mas céu cheio de nuvens. A mínima é de 16ºC.

Assim também ocorre em Bonito, mas o dia será de tempo mais ameno, com 27ºC.

Já em Corumbá, a máxima atinge os 31ºC, também sem chuvas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Serviços

Defensoria consegue redução de pena de jovem condenada por tráfico de drogas em MS

Serviços

Militares de Aquidauana visitam Corumbá para orientar sobre a Junta Militar

Meio Ambiente

Pantanal registra queda de quase 97% nos focos de incêndio em julho

MS lança edital para pagar produtores que preservam o Pantanal

Tamanduá-bandeira é visto atravessando rio a nado no Pantanal

Justiça confirma legitimidade do Ibama para proteger o bioma do Pantanal

Rodovias

Motiva Pantanal anuncia isenção para motos e desconto progressivo em pedágios

Publicidade

Trânsito

Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido em Aquidauana

ÚLTIMAS

Oitavas de final

Corinthians ganha de 2x0 contra o Palmeiras na Copa do Brasil

O Corinthians explorou os vários erros do rival, sobretudo técnicos, e conquistou com merecimento a classificação

Educação

Fies 2025: divulgada lista de espera do segundo semestre

Convocações de pré-selecionados ocorrem até 19 de setembro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo