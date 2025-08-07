Máxima em Aquidauana é de 31ºC e sem previsão de chuvas

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

Não há previsão de chuvas para Aquidauana e Anastácio e o dia será de céu claro.

A previsão do tempo Aquidauana e região indica estabilidade nesta quinta-feira (7) com máxima de 31ºC, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A mínima é de 16ºC.

Em Miranda, a máxima será de 29ºC hoje, sem chuvas previstas, mas céu cheio de nuvens. A mínima é de 16ºC.

Assim também ocorre em Bonito, mas o dia será de tempo mais ameno, com 27ºC.

Já em Corumbá, a máxima atinge os 31ºC, também sem chuvas.

