Máxima em Aquidauana nesta sexta-feira deve ser de 40°C

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / O Pantaneiro

A sexta-feira (20) em Aquidauana tem máxima prevista de 40ºC, sem chances de chuvas, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O dia começa com 19ºC, e a umidade mínima do ar deve ser de 20%, com o tempo seco predominando no município.

Miranda tem máxima prevista de 41°C, mínima de 21ºC e sem chances de chuvas.

Bonito amanhece com termômetros registrando 21ºC, mas a máxima sobe para 41ºC, sem chuvas.

Corumbá amanheceu com mínima de 23ºC e com máxima de 43ºC, sem previsão de chuvas.