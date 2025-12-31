Mega da Virada sorteia prêmio inédito de R$ 1 bilhão hoje (31) 

Os seis números da sorte serão descobertos a partir das 20h
A Mega da Virada, que representa o concurso 2955 da Mega-Sena, será sorteada nesta quarta (31) com uma expectativa de prêmio inédito de R$ 1 bilhão. Os seis números da sorte serão descobertos a partir das 20h, em transmissão ao vivo no canal do YouTube das Loterias Caixa e na TV aberta.
No concurso anterior (2954), realizado no sábado (20), ninguém acertou os seis números da sorte e o prêmio acumulou para o sorteio desta noite. Os números sorteados na Mega-Sena 2954 foram: 01 - 09 - 37 - 39 - 42 - 44.
Economia
Correios divulgaram nesta segunda-feira (29) um plano de reestruturação da companhia com previsão de fechar 16% das agências da estatal, o que representa cerca de mil das 6 mil unidades próprias em todo o país.
Aquidauana
Colisão entre carro e motocicleta deixou motociclista ferido e ocorreu na tarde desta terça-feira
Aquidauana
Caso aconteceu nesta terça-feira no Bairro Alto, em Aquidauana
