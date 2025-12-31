Mega da Virada sorteia prêmio inédito de R$ 1 bilhão hoje (31) 

UOL

A Mega da Virada, que representa o concurso 2955 da Mega-Sena, será sorteada nesta quarta (31) com uma expectativa de prêmio inédito de R$ 1 bilhão. Os seis números da sorte serão descobertos a partir das 20h, em transmissão ao vivo no canal do YouTube das Loterias Caixa e na TV aberta.

No concurso anterior (2954), realizado no sábado (20), ninguém acertou os seis números da sorte e o prêmio acumulou para o sorteio desta noite. Os números sorteados na Mega-Sena 2954 foram: 01 - 09 - 37 - 39 - 42 - 44.