31 de Dezembro de 2025 • 13:21

Mega da Virada sorteia prêmio inédito de R$ 1 bilhão hoje (31) 

Os seis números da sorte serão descobertos a partir das 20h

Publicado em 31/12/2025 às 09:23

Atualizado em 31/12/2025 às 09:27

A Mega da Virada, que representa o concurso 2955 da Mega-Sena, será sorteada nesta quarta (31) com uma expectativa de prêmio inédito de R$ 1 bilhão. Os seis números da sorte serão descobertos a partir das 20h, em transmissão ao vivo no canal do YouTube das Loterias Caixa e na TV aberta.

No concurso anterior (2954), realizado no sábado (20), ninguém acertou os seis números da sorte e o prêmio acumulou para o sorteio desta noite. Os números sorteados na Mega-Sena 2954 foram: 01 - 09 - 37 - 39 - 42 - 44.

