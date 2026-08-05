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LOTERIA

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio sobe para R$ 150 milhões

Dezenas sorteadas foram: 03 - 16 - 24 - 30 - 49 - 54

Agencia Brasil

Publicado em 05/08/2026 às 13:13

Atualizado em 05/08/2026 às 13:14

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Mega Sena / Agencia Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.040 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (4). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 150 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (6).

As dezenas sorteadas foram: 03 - 16 - 24 - 30 - 49 - 54

- 89 apostas acertaram a quina e irão receber R$ 47.258,21 cada;

- 6.555 apostas acertaram a quadra e irão receber R$ 1.057,65 cada.

Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (6), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet, no site ou aplicativo do banco.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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