Mega-Sena não tem ganhador e prêmio sobe para R$ 150 milhões

Dezenas sorteadas foram: 03 - 16 - 24 - 30 - 49 - 54
Mega Sena / Agencia Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.040 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (4). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 150 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (6).
As dezenas sorteadas foram: 03 - 16 - 24 - 30 - 49 - 54
- 89 apostas acertaram a quina e irão receber R$ 47.258,21 cada;
- 6.555 apostas acertaram a quadra e irão receber R$ 1.057,65 cada.
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (6), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pela internet, no site ou aplicativo do banco.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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