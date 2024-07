Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões neste sábado

Cartela de aposta da Mega-Sena / Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia neste sábado (6),R$ 3,5 milhões para quem acertar as seis dezenas. Os interessados em concorrer ao prêmio têm até às 18 horas (de MS) para fazer as apostas que podem ser realizadas nas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal em todo o país, ou pela internet, através do site oficial da instituição.

Para isso, é necessário ser maior de idade, ou seja, ter 18 anos ou mais, e preencher um cadastro, incluindo o número do cartão de crédito para efetuar o pagamento.

A aposta mínima, que permite escolher seis dezenas, custa R$ 5. A probabilidade de vencer com essa aposta simples é de 1 em 50.063.860, segundo dados da Caixa. Essa baixa probabilidade é compensada pelo baixo custo da aposta, tornando a Mega-Sena uma das loterias mais populares do país.

Para aqueles que desejam aumentar suas chances, é possível realizar apostas com mais dezenas, até o limite máximo de 15 números. Nesse caso, o custo da aposta sobe significativamente para R$ 22.522,50, mas a probabilidade de acertar o prêmio também aumenta, passando a ser de 1 em 10.003, ainda de acordo com a Caixa.