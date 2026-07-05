Mega-Sena volta a acumular; aposta de Aquidauana leva quase R$ 1 mil na quadra

Faixa premiou apostas do município nos três concursos da semana
O concurso 3027 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado / Reprodução/Caixa
Pela terceira vez nesta semana, Aquidauana voltou a ter uma aposta contemplada na quadra da Mega-Sena. O concurso 3027 foi realizado na noite deste sábado (04), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), sem registrar ganhadores na faixa principal.
Os seis números sorteados foram: 06 - 15 - 16 - 24 - 34 - 47.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, a quina teve 44 apostas ganhadoras, e cada uma receberá R$ 45.413,55.
Outros 3.304 bilhetes, entre eles um de Aquidauana, acertaram quatro dezenas. O prêmio para cada ganhador da quadra é de R$ 996,89.
A aposta foi registrada na Loteria Atlântico, na modalidade simples, em que o apostador escolhe apenas seis dezenas.
No concurso 3025 da Mega-Sena, realizado na última terça-feira (30), uma aposta de Aquidauana acertou a quadra. Já no concurso seguinte, na quinta-feira (02), outras duas apostas do município e uma de Anastácio também foram premiadas na mesma faixa. Em todos os casos, com registro na modalidade simples.
Para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (07), a Caixa estima um prêmio acumulado de R$ 38 milhões para quem acertar as seis dezenas.
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