Ministério da Defesa anuncia início do alistamento militar feminino voluntário

Forças Armadas recebem mulheres em seus quadros a partir dos cursos de formação de suboficiais e de oficiais / Divulgação

Nesta quarta-feira, 28, o ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, anunciará o início do alistamento militar feminino voluntário, medida inédita nas Forças Armadas. O anúncio ocorrerá durante evento de comemoração dos 25 anos do Ministério da Defesa.

Na solenidade, também serão agraciadas com a Ordem do Mérito da Defesa 246 personalidades civis e militares e três instituições militares, em cerimônia realizada no Clube do Exército, às 11h. A data oficial de criação do MD é 10 de junho.

Atualmente, as Forças Armadas recebem mulheres em seus quadros a partir dos cursos de formação de suboficiais e de oficiais. A mudança vai se dar no alistamento a partir dos 18 anos, algo reservado apenas a homens - convocados ou voluntários.

P*Com informações do Ministério da Defesa