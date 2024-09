MS começa a semana com 4.933 vagas de trabalho

Divulgação

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece nesta segunda-feira (2) 4.933 vagas de emprego em 449 diferentes ocupações, em 35 municípios do Estado. A capital, Campo Grande, lidera as oportunidades, com 1.654 postos, sendo 536 para auxiliar de linha de produção e 211 para motorista de carreta, entre outros.



Já Sidrolândia é a segunda cidade do Estado com o maior número de vagas (502), em 40 atividades. E Chapadão do Sul segue na terceira posição com o maior número de oportunidades de trabalho. Ao todo, são oferecidas no município, próximo a divisa com o estado de Goiás, mais de 400 vagas.



Já Bataguassu, no leste do Estado, e cerca de 40 km da divisa com São Paulo, oferece 139 vagas. Quase 15% delas são para ajudante em reflorestamento. A lista completa de vagas você pode conferir aqui , além de conferir os endereços das unidades da Casa do Trabalhador nos municípios em que as vagas são ofertadas. Os interessados devem comparecer com RG, CPF e Carteira de Trabalho no horário indicado.