MS lança consulta pública sobre saúde trans

O comitê técnico de saúde integral da população LGBT+, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, quer ouvir de homens e mulheres trans como está a saúde da comunidade. No próximo dia 10 de setembro, a Escola Superior da Defensoria Pública, em Campo Grande, será palco do lançamento da consulta pública e das reflexões acerca do ambulatório trans.



O evento é aberto ao público mediante inscrição e pode ser acompanhado também de forma on-line. O comitê é composto por membros da Secretaria de Estado de Saúde, Cidadania, Conselho Estadual LGBT+, ATMS (Associação de Trans e Travestis de MS), Ibrat (Instituto Brasileiro de Transmaculinidades), Defensoria Pública do Estado e sociedade civil.



A proposta do “Diálogos sobre Saúde Trans” é apresentar a consulta pública e abrir espaço para discussão de temas como disforia, direitos e a humanização do atendimento, desde a atenção primária até a especializada na rede de saúde.



Para a coordenadora do comitê, a técnica na gerência de Equidade em Saúde, Lesly Lidiane Ledezma Abastoflor, o encontro é a oportunidade da Secretaria de Saúde ouvir a comunidade trans, os profissionais de saúde e os movimentos sociais envolvidos.



“Por meio da colaboração e do compartilhamento de experiências, poderemos fortalecer a rede de saúde e formular políticas que promovam a equidade em saúde e o fortalecimento da linha de cuidado, além de revisar e aprimorar as práticas existentes, o que é crucial para garantir que todas as necessidades sejam atendidas e os direitos respeitados”, pontua Lesly.



Subsecretário de Políticas Públicas para População LGBTQIA+, pasta vinculada à Cidadania, e também membro do comitê, Vagner Campos destaca como fundamental a participação da população no diálogo.



“O lançamento dessa consulta é justamente para que a gente possa identificar quais os ruídos nesse atendimento e colocar esclarecimentos e também identificar os desafios para a nossa população. É importante salientar a grande parceria do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul com o Governo Federal, com a Prefeitura de Campo Grande, para que a gente possa efetivamente se consolidar como um instrumento de atendimento, de cuidados para com a população LGBTQIA+”, enfatiza.



Para se inscrever no “Diálogos sobre Saúde Trans”, clique no link.



A inscrição é necessária devido à lotação do auditório da Escola da Defensoria, com capacidade máxima de até 120 pessoas. Quem não conseguir ir presencialmente, pode acompanhar também pelo canal do Youtube da Defensoria.



“Quero convidar todas as pessoas, pessoas trans, transmasculinas, transfemininas, para agora, dia 10 de setembro, é importante ter a devolutiva da população referente ao atendimento na saúde LGBT+. Precisamos saber os anseios da população”, reforça a presidente da ATMS, Mikaella Lopes Lima.



A Escola Superior da Defensoria Pública de MS está localizada na Rua Raul Píres Barbosa, 1464, em Campo Grande. O evento será realizado no dia 10 de setembro, às 8h.