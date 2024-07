MS tem previsão de semana quente e sem chuva

Álvaro Rezende/ Governo de MS

O tempo seco, com sol e poucas nuvens, tem previsão de continuidade durante a semana em Mato Grosso do Sul. A partir desta segunda-feira (22), as temperaturas seguem acima da média e estáveis, além de baixo valor de humidade relativa do ar, entre 10% a 30%.



Durante a noite e ao amanhecer, as temperaturas mínimas permanecem amenas, porém ao longo do dia, as máximas estarão em gradativa elevação devido à presença do ar seco.



Entre hoje (22) e quinta-feira (25), a previsão indica tempo firme com sol e poucas nuvens sobre o Estado. Essa situação metrológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e chuvas, favorecendo o tempo quente e seco.



"Além disso, haverá predomínio do ar seco. Aliado abaixo do valor de umidade relativa do ar, entre 10 a 30%", explicou a meteorologista Valesca Fernandes, coordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento do Templo e do Clima).



Em relação à previsão das temperaturas, são esperadas mínimas entre 13°C a 17°C e máximas entre 26°C a 32°C para as regiões Sul, Leste e Sudeste. Nas regiões Pantaneira e Sudoeste, as mínimas devem ficar entre 16°C e 20°C e as máximas entre 32°C a 36°C. Para as regiões Norte e Bolsão, a previsão é de mínimas entre 14°C a 16°C e máximas entre 29°C a 34°C.



Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 17°C a 19°C e máximas entre 28°C e 31°C. Os ventos atuam do quadrante leste, variando entre sudeste, leste e nordeste, com valores entre 40 a 60 km/h e podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.