Nova brigada fortalece proteção de Terra Indígena no Pantanal

Equipe para atuação na região / Divulgação

Considerada uma área prioritária para a conservação no Pantanal, a Terra Indígena Guató recebe um novo impulso em sua proteção com a formação da Brigada Uberaba. Composta por 24 integrantes da Aldeia Uberaba, localizada na Ilha Ínsua, a brigada foi criada em resposta à crescente ameaça de incêndios florestais na região.

A iniciativa é fruto de uma colaboração entre o IHP (Instituto Homem Pantaneiro), a Aldeia Uberaba, a Funai (Fundação Nacional do Índio) e o Prevfogo/Ibama, com o suporte da Nutrição Animal. Os brigadistas passaram por um treinamento abrangente, capacitando-os a prevenir e combater incêndios, além de receberem instruções em resgate de fauna, oferecido pelo Gretap (Grupo de Resgate Técnico Animal do Pantanal).

Divididos em três esquadrões, os brigadistas estão agora preparados para agir em situações de emergência, representando um reforço essencial para a proteção de um território que impacta diretamente mais de 100 famílias da etnia Guató.

A formação da brigada não apenas fortalece a segurança ambiental da região, mas também assegura que os membros da comunidade estejam equipados com os materiais necessários para enfrentar os desafios da preservação.