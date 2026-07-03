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Apaixonado pela profissão

Piloto deixa esposa, filha e uma trajetória dedicada à aviação

Henrique Martin conduzia voos com frequência para o Pantanal Sul-mato-grossense e morreu no acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, em Campo Grande

O Pantaneiro

Publicado em 03/07/2026 às 14:28

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Nas redes sociais, Henrique demonstrava o quanto era apaixonado pela aviação / Reprodução

O piloto Henrique Martin está entre as duas vítimas da queda de um avião de pequeno porte ocorrida na manhã desta sexta-feira (03), logo após a decolagem nas proximidades do Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande. A aeronave seguia para a região do Pantanal de Aquidauana, onde a pesquisadora alemã Lydia Theresia Möcklinghoff daria continuidade aos estudos sobre o tamanduá-bandeira.

Nas redes sociais, Henrique demonstrava o quanto era apaixonado pela aviação. Desde que concluiu sua formação como piloto, em 2019, compartilhava registros de voos, paisagens vistas do alto, viagens de motocicleta e momentos ao lado da esposa e da filha, que também ocupavam um espaço especial em suas publicações.

Familiares e amigos o descrevem como um profissional técnico, dedicado e comprometido com a profissão. Henrique atuava pela Amapil Táxi Aéreo, responsável pela operação da aeronave envolvida no acidente que resultou na morte dos dois ocupantes.

Henrique Martin deixa esposa, filha e uma trajetória dedicada à aviação3

Em nota, a empresa lamentou a tragédia, prestou solidariedade às famílias das vítimas e informou que está colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação.

"A empresa sempre conduziu suas operações com absoluto compromisso com a segurança, a manutenção de suas aeronaves e o rigor técnico exigido pela atividade."

Ao longo da carreira, Henrique realizava com frequência voos partindo de Campo Grande com destino ao Pantanal sul-mato-grossense, região onde atendia operações aéreas. Em suas redes sociais, demonstrava entusiasmo pela profissão e registrava momentos que refletiam o orgulho de exercer a atividade que escolheu.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pelos órgãos responsáveis.

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