Plantio de ipês na Estrada Parque de Aquidauana deve potencializar turismo

A Estrada Parque de Aquidauana, na MS-450, recebeu cerca de 100 mudas de ipês nesta quinta-feira, 21, em alusão do Dia da Árvore. A atividade deve ampliar a arborização do cartão postal, próximo ao Morro do Paxixi, e potencializar turística da região.

Diversos voluntários participaram da ação, entre a Prefeitura de Aquidauana, Câmara dos Vereadores, 9º Batalhão de Engenharia e Combate Carlos Camisão e Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).

Tiago Junior Pasquetti, diretor da UEMS do campus de Aquidauana, explica que o projeto foi empenhado com autoridades há três meses visando arborizar a entrada da universidade e trecho do atrativo turístico.

"É o início da estrada, parte de Piraputanga que atrai muitos visitantes, é uma vitrine para o município. Um exemplo para todo seguir. É a concretização de um sonho. Temos o privilégio de estar aos pés do Morro do Paxixi, uma região com muito potencial para o ecoturismo", disse. Tiago Junior Pasquetti, diretor da UEMS do campus de Aquidauana

Alunos do curso de engenharia ambiental participaram do plantio e, apesar do sol e altas temperaturas, a atividade amplia a expectativa de amenizar os impactos ambientais. Allan Motta, professor e coordenador do curso, detalha o plantio de duas espécies, o ipê-branco e o amarelo.

“É um dia especial para o curso, plantio de árvores nativas e celebrar o dia ambiental de forma correta. O projeto vem ao encontro do que trabalhamos na universidade, a pesquisa e extensão, de ensinar como fazer, cuidar da árvore para nos próximos meses chegar a fase adulta. Apesar do calor, acaba sendo divertido, algo que a gente não esquece. Daqui a uns anos o aluno vai voltar e ver que o trabalho floresceu”.

As espécies devem florescer entre agosto e outubro, podendo ampliar as florada de acordo com o clima. Responsável por abraçar a ideia, o vereador Humberto Torres anuncia que a atividade deve ser anual, além da revitalização de novas mudas ao redor da lagoa da Uems.

“Outro atrativo ao redor do caminhada, da trilha… Também vai gerar emprego, pois nossos guias podem trazer o turista. É um projeto-piloto que vai entender. Daqui a três anos, [com a florada/ virá turista para tirar foto, um aniversariante, um casal. É um atrativo no portal, ao redor de pousadas, restaurantes”. Vereador Humberto Torres - Foto: Ronald Regis

Marcelo Guimarães, diretor-executivo da Simasul, a indústria siderúrgica de Aquidauana, ainda pontua a contribuição para sustentabilidade da terra que escolheu como lar.

“Temos uma obrigação de contribuir para o desenvolvimento sustentável. No fim do dia temos que lembrar que é aqui que a gente vive, mora, cria nossos filhos, temos nossos amigos. Temos de preservar e estimular ações”, finaliza. Marcelo Guimarães, diretor-executivo da Simasul

