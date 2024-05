PMA de Aquidauana captura jiboia em casa do bairro Santa Terezinha

Equipe utilizou pinça para capturar cobra / Fotos: João Éric / O Pantaneiro

Na tarde desta segunda-feira, 6, por volta das 14h, a equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) de Aquidauana foi acionada para uma residência na rua Oscar Trindade de Barros, no bairro Santa Terezinha.

De acordo com informações do casal que mora na casa, eles ouviram os barulhos das galinhas nos fundos da residência e avistaram uma jiboia tentando atacar os animais. A cobra logo se escondeu no local.

A equipe da PMA realizou a captura da jiboia, que estava saudável e sem sinais de violência. O animal foi solto em uma área rural, cerca de 10 km do perímetro urbano de Aquidauana.

