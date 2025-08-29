Acessibilidade

29 de Agosto de 2025 • 06:27

Inmet

Previsão é de chuvas isoladas e máxima de 37ºC em Aquidauana

Deve chover em toda região do Pantanal

Redação

Publicado em 29/08/2025 às 06:15

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

O amanhecer desta sexta-feira (29) registrou 16ºC em Aquidauana e região, conforme previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Há previsão de chuvas em áreas isoladas e a máxima chega aos 37ºC. Também pode chover durante a noite.

Em Bonito hoje amanheceu com mínima de 15ºC e máxima que chega a 36ºC, com previsão de chuvas a qualquer momento do dia.

Miranda tem mínima de 17ºC, também com chances de chuvas e máxima de 36ºC.

Já em Corumbá, faz 39ºC de máxima, mas a mínima registrada de 17ºC. Pode chover na cidade a qualquer hora do dia.

